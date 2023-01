Benfica arrisca descer de divisão se for condenado por corrupção desportiva

Em causa estão alegados subornos a atletas, adversários e à arbitragem.

O Benfica arrisca descer de divisão caso seja condenado por corrupção de equipa de arbitragem ou outros agentes desportivos, no âmbito do processo disciplinar que o Conselho de Disciplina (CD) da FPF instaurou devido a "factualidade agora conhecida" que "possa ser diversa daquela apreciada em outros procedimentos disciplinares".Saiba mais no site do Correio da Manhã