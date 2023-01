Mulher esconde gravidez, faz parto sozinha e atira recém-nascido para o lixo a caminho do trabalho

Foi uma hemorragia que a levou de urgência ao Hospital de Coimbra, já a meio da tarde. Na unidade hospitalar, aperceberam-se que a mulher tinha dado à luz.

O recém-nascido foi encontrado morto, enrolado em sacos de plástico, no interior de um contentor do lixo, na Av. Messias Baptista, na Póvoa da Mealhada. Terá sido ali colocado, pela mãe, a caminho do trabalho. Não se sabe em que altura o bebé morreu.Saiba mais no site do Correio da Manhã