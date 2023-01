Vento ciclónico arranca telhados e faz cair árvores no Norte e Centro do País

Alunos de vários concelhos de Trás-os-Montes e Norte do distrito de Viseu saíram da escola mais cedo.

O vento forte, por vezes ciclónico, que esta terça-feira se fez sentir em várias zonas do Norte e Centro do País derrubou dezenas de árvores e nas Penhas da Saúde, na serra da Estrela, arrancou o telhado de um chalé que estava a ser alvo de obras.