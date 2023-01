Menina de 12 anos morre asfixiada enquanto participava em desafio viral do TikTok

Momento foi transmitido em direto a amigos da escola.

Uma menina de 12 anos foi encontrada morta em casa, na Argentina, ao tentar completar o "desafio blackout", da rede social TikTok. O momento foi transmitido em direto aos amigos da escola.A menina foi encontrada pelo pai, já sem vida, na passada sexta-feira, revelou a tia à estação de televisão local.A mulher disse que a sobrinha foi desafiada a participar no desafio do TikTok, através de uma mensagem que recebeu no WhatsApp, enviada por um dos colegas de turma.Durante o desafio, a menina atou uma corda ao pescoço, mas não conseguiu depois desatá-la e acabou por morrer enquanto os amigos a observavam em direto, refere o jornal britânico Daily Mail.A tia acredita que "alguém encorajou" a sobrinha a participar no desafio e revelou que a mesma já tinha sido ridicularizada, por colegas de turma, por não ter participar anteriormente."Estamos muito confusos com tudo o que aconteceu. Ela era uma rapariga muito inteligente e sofreu muito bullying", disse a tia à estação de televisão.A cópia da autópsia, revelada pelo jornal argentino Clarín, indicou que a morte da menina foi causada por "asfixia por enforcamento" e que "não houve sinais de abuso ou de intervenção de terceiros".