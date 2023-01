"Abri a caixa e entrei em pânico": Moradores descobrem ossos humanos dentro de caixas de cartão em Oeiras

Os ossos foram encontrados dentro de várias caixas de cartão, embrulhados em folhas de jornal, junto a três caixotes do lixo, em Paço de Arcos, Oeiras. Foi Maria Santos, uma moradora, que na tarde de domingo fez a macabra descoberta.“Entrei logo em pânico quando abri e me deparei com um osso de uma pessoa”, contou. Ligou de imediato às autoridades.

Uma outra residente do bairro revelou aoque viu “um carro parado”, no sábado à noite, “de onde saiu um homem com muitas caixas de papelão e alguns móveis antigos e danificados”. A PJ já foi alertada.