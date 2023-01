Há grandes grupos de comunicação social a somar anos de prejuízos

Desde 2014, Global Notícias, ‘Observador’ e ‘Público’ tiveram sempre resultados líquidos no vermelho.

Os principais grupos de comunicação social em Portugal registaram, entre 2014 e 2021, prejuízos somados superiores a 191 milhões de euros. As contas, feitas pelo, têm por base um documento produzido pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) que analisa a situação económica e financeira do setor dos media no nosso país em 2021.