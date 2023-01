Marcelo Rebelo de Sousa defende questionário aplicado a governantes "que já estavam em funções"

Presidente da República defende que "se de repente houver uma notícia" sobre um governante, "é irrelevante se foi perguntado ou não foi perguntado".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou esta terça-feira que as 36 perguntas que integram o questionário que será aplicado aos novos governantes "são uma antecipação daquelas que a comunicação social, mais dia, menos dia, vai fazer" e que, "portanto, é uma pura teoria aquela de que isto não se aplica aos que já estavam em funções".