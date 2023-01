Transexual que matou os pais com 17 facadas atravessava uma depressão

Tânia Ferrinho, a transexual que atacou os pais à facada a 10 de outubro de 2022, em Porto Alto, Samora Correia, deverá ser julgada por duplo homicídio. O casal, ambos com 76 anos, lutou pela vida durante quase três meses, mas não resistiu. Marido e mulher acabaram por morrer com duas semanas de diferença.Saiba mais no site do Correio da Manhã