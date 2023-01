Estação da Campanhã vai ser alvo de revolução urbanística

Requalificação prevê a construção de estação ferroviária por cima das linhas de caminho de ferro com nova fachada virada a oriente.

Aproveitando a ‘boleia’ do comboio que vai ligar o Porto a Lisboa em 1h15, em 2030, a Câmara do Porto, em parceria com a Infraestruturas de Portugal (IP), vai fazer uma intervenção urbanística de fundo na estação de Campanhã e zona envolvente.