A “maior digressão de sempre” de Madonna passa por Portugal

Madonna vem a Portugal este ano, para um concerto agendado na Altice Arena, em Lisboa, no dia 6 de novembro, e os bilhetes vão custar entre 40 e 305 euros, sendo que o pacote VIP deverá ultrapassar os mil euros.O anúncio foi feito pela promotora Ritmos e Blues, que organiza a vinda da cantora norte-americana a Portugal em parceria com a Live Nation. A mesma fonte adiantou que esta quarta-feira, entre as 9h00 e as 18h00, quem estiver inscrito no clube de fãs da artista, de 64 anos, terá acesso à pré-venda de bilhetes.

