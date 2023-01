Medina rejeita indicação da União Europeia para subir salários e atenuar perda de poder de compra

Ministros das Finanças da UE querem salários mais adequados ao cenário de inflação.





O Conselho de Ministros das Finanças da União Europeia assumiu esta terça-feira, em Bruxelas, que os Estados-membros devem “apoiar uma evolução salarial que atenue a perda de poder de compra dos trabalhadores”, no contexto da elevada inflação na zona euro.Um alerta que por cá não terá eco, com Marcelo Rebelo de Sousa a dizer que, em alguns domínios, o setor privado em Portugal aumentou como não se via “há muito”, e o ministro das Finanças a não ver necessidade de um novo aumento dos salários este ano.

Os 27 aprovaram a recomendação, a ser submetida ao Conselho Europeu, para aprovação na cimeira agendada para março, em que assumem que o crescimento dos salários em 2022 ficou “bem abaixo da inflação” e que deverá voltar a ficar aquém da subida dos preços em 2023, já que depois da taxa de 8,5% no ano passado, as previsões apontam este ano para 6,1%, segundo a Lusa.





Para os ministros, “a evolução salarial precisa de um equilíbrio cuidadoso para proteger o poder de compra dos trabalhadores assalariados - com ênfase nos trabalhadores com baixos salários”. Sobre a proposta do Ecofin, o Presidente da República afirmou ontem que “em alguns domínios, para uma inflação que vamos imaginar que vai situar-se no fim do ano, em média, perto dos 8%, havia aumento de sete vírgula tal ou nalguns casos superior a 8%, que não se via em Portugal há muito tempo”.



Segundo Rebelo de Sousa, “outros domínios, é mais difícil”, exemplificando com a agricultura e o pequeno comércio.