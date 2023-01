Centenas de imigrantes vivem em tendas nas ruas da Grande Lisboa

São centenas de imigrantes a viver em tendas no distrito de Lisboa. Só no concelho de Odivelas habitam, há três meses, mais de 70 cidadãos indianos.Estão desesperados e esperam por uma oportunidade de trabalho. Fazem as refeições e tomam banho numa templo hindu.

"Não tenho casa, não tenho comida, não tenho solução para a documentação de trabalho, não tenho dinheiro", diz aoum dos imigrantes.Também em Arroios, há dezenas a viverem em condições desumanas. Mohamed, de 34 anos, e Nassim, de 23, já viveram em quartos arrendados, mas a falta de trabalho e os preços das rendas não lhes dão outra opção senão viver na rua.