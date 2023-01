BBC desculpa-se por sons pornográficos durante transmissão de jogo da Taça de Inglaterra

Wolverhampton

Mais tarde, Gary Lineker recorreu à rede social Twitter para reagir à situação, partilhando uma foto de um telémovel que se encontrava no estúdio e de onde terão partido os sons. "No que diz respeito à sabotagem foi bastante divertido", escreveu.A BBC, por sua vez, através de um porta-voz, escreveu também uma mensagem na mesma rede social, não de uma forma tão divertida. "Pedimos desculpas a qualquer telespetador ofendido durante a transmissão em direto do jogo de futebol esta noite", pode ler-se.O Youtuber Daniel Jarvis acabou por declarar a autoria da partida, através de um vídeo no Twitter.

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. pic.twitter.com/ikUhBJ38Je