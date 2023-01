Cadela britânica disputa título de cão mais feio do Reino Unido

Peggy the Pugese é uma mistura de duas raças: Pug e Chinese Crested.

Uma cadela britânica está a concorrer para ganhar o título de cadela mais feia do Reino Unido. A dona Holy Middleton disse à BBC que optou por adoptar o animal peculiar por este lhe parecer tão "pouco amado e invulgar".Peggy, de quatro anos, é uma mistura da raça Pug com a Chinese Crested e vive com a dona desde os seis meses de idade em East Yorkshire, no Reino Unido."Estávamos à procura de um cão e sabíamos que queríamos algo pequeno, que se encaixasse muito facilmente na nossa vida, mas não fomos necessariamente à procura de um cão estranho", disse Holly.O aspeto da pequena Peggy não assustou os novos donos que afirmaram adorar animais "pouco amados e invulgares". Holly conta que quando viu a cadela no site de adoção "soube que queria cuidar dela".Peggy é um dos sete cães que participam no concurso realizado pela empresa Parrot Print, sendo que os vencedores recebem como prémio uma sessão fotográfica."Há realmente alguns rafeiros feios por aí no Reino Unido e esperamos que o nosso concurso celebre o melhor deles", disse o dono da empresa.O vencedor deverá ser anunciado no próximo mês.