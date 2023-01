Terá a matrícula do Twingo de Piqué algum recado para Shakira? Dizem que sim

Antigo central espanhol e cantora colombiana continuam a trocar picardias.

A 'guerra' aberta entre Piqué e Shakira parece não ter fim e, numa altura em que o antigo central e a cantora colombiana vão trocando algumas 'farpas', vão também surgindo vários rumores sobre essas mesmas picardias. Desta vez, os mais atentos não deixaram escapar um pormenor relacionado com a matrícula do Twingo que o espanhol apareceu a conduzir num evento recente da Kings League.A placa em questão, com a inscrição '2511 MDJ', parece ter avivado a memória daqueles que seguem (ou seguiam) a antiga relação de perto. A 'Marca' aponta para alguns rumores que indicam que o '2511' se refere ao dia 25 de novembro de 2022, altura em que Shakira terá deixado a vivenda onde o casal, juntamente com os dois filhos Milan e Sasha, vivia em Barcelona.Na mesma linha, o 'MDJ' pode apontar para a frase 'Me DeJó', ou 'deixou-me'. Juntando tudo, a matrícula do Twingo de Piqué pode mesmo significar algum tipo de mensagem subliminar, ao que tudo indica: 'Deixou-me a 25 de novembro de 2022'.