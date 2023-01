Acidente com veículo do Exército corta Marginal em Oeiras no sentido Lisboa-Cascais

PSP investiga as circunstâncias do acidente.

Uma colisão entre um automóvel e uma viatura do Exército, esta quarta-feira de manhã, na Estrada Marginal, causou um ferido ligeiro e ao obrigou ao corte da circulação durante cerca de uma hora. O acidente ocorreu na zona de Oeiras, no sentido Lisboa-Cascais, pelas 10h50, quando um ligeiro e uma ‘pick-up’ do Regimento de Lanceiros embateram.



No local estiveram 13 operacionais dos bombeiros, apoiados por cinco viaturas. A vítima foi transportada ao hospital por precaução. A PSP investiga as circunstâncias do acidente.