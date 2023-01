MP investiga mortes e mutilações de doentes no Hospital Amadora-Sintra

alegadas más práticas médicas que provocaram mortes e mutilações de doentes no Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra). Segundo o Expresso, a Procuradoria-Geral da República instaurou um processo de inquérito. O Correio da Manhã sabe que há 22 casos de pacientes a serem analisados . O caso é referente a um doente operado a uma hérnia que, revela a denúncia, “acaba por morrer com peritonite por lesão do intestino, tratada por nova cirurgia que só aconteceu vários dias depois de ser evidente por análises que algo não estava bem”. A avaliação por parte de médicos independentes aponta, neste caso, que poderá ter existido alguma imprudência.