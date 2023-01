Portugueses entre os 17 detidos em sauna gay por tráfico de droga em Madrid

Em causa estão festejos de réveillon na sauna ‘Paraíso’ que seriam usados para traficar estupefacientes.

Há portugueses entre os 17 homens presos pela Polícia Nacional de Espanha, numa sauna gay de Madrid. Os suspeitos estão indiciados por tráfico de droga.A operação foi divulgada já nesta semana nas redes sociais da Polícia Nacional do país vizinho, apesar de já ter ocorrido no dia de Ano Novo.Os investigadores recolheram informações de que os festejos de réveillon na sauna ‘Paraíso’, no bairro madrileno de Malasaña, seriam usados para tráfico de droga.As suspeitas confirmaram-se, já que com os 17 suspeitos (portugueses, espanhóis, venezuelanos, brasileiros, libaneses, panamianos e peruanos), foram encontradas quantidades de ecstasy, GHB, metanfetaminas, e pastilhas estimulantes.A mesma sauna gay já tinha sido alvo de anteriores operações policiais.