Tirar 'macacos' do nariz aumenta a probabilidade de vir a ter Alzheimer

Bactéria Chlamydia pneumoniae pode estar alojada nas nossas mãos e, ao coçar o nariz, provoca infeções das vias nasais.

Os cientistas suspeitam que enfiar o dedo no nariz para lidar com os "macacos" pode ajudar ao desenvolvimento da doença de Alzheimer.

Investigadores do Menzies Institute of Healt, da Universidade Griffith, na Austrália, realizaram vários estudos onde foi possível concluir que a bactéria Chlamydia pneumoniae pode estar alojada nas nossas mãos e, ao coçar o nariz, provoca infeções das vias nasais. Esse ato pode ajudar a que a bactéria chegue ao cérebro e assim aumentar o risco de vir a ter demência, de acordo com a revista científica Nature.

Ao inserirem gotas desta bactéria em ratos, os cientistas observaram que, em apenas três dias, a Chlamydia pneumoniae atingiu os cerébros dos roedores "através dos nervos olfativo e trigémeo". Entre 7 a 28 dias após a bactéria atingir o cérebro dos ratos, os cientistas observaram vários sinais indicadores do início da doença de Alzheimer.

No final da década de 90 foi provado que 90% dos cérebros que foram estudados pós-morte de pacientes com demência tinham essa bactéria alojada.

A Chlamydia pneumoniae é uma das poucas bactérias que consegue atingir o cérebro, uma vez que é capaz de infetar o sistema central nervoso.

Este estudo também concluiu que as pessoas que metem o dedo no nariz aumentam a possibilidade de colocar no organismo Streptococcus pneumoniae, bactéria responsável por doenças como pneumonia e meningite.

Outra bactéria que também aumenta o risco do ser humano vir a ter demência é a Staphylococcus aureus, que se pode alojar no nariz, e ao coçar pode ter transportada pelo dedo até uma ferida e aí encontrar a entrada para o nosso organismo, de acordo com um estudo publicado no jornal da Universidade de Cambridge, em Inglaterra. Nesse estudo analisaram que quem metia o dedo no nariz era muito mais suscetível a contrair essa bactéria, do que quem não metia.

Após a análise destes estudos, podemos concluir que o melhor mesmo é não meter o dedo no nariz de forma a evitar que todas estas bactérias nocivas encontrem um caminho de entrada para o nosso organismo.