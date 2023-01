Guterres defende mudanças no modelo de negócio das redes sociais

Secretário-geral das Nações Unidas lamenta que plataformas sejam utilizadas para difundir ideais extremos e informações falsas.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, defendeu esta quarta-feira que o modelo de negócio das redes sociais tem de ser redesenhado, considerando que o atual promove a difusão de informações falsas e de ideais extremos.

"Os modelos de negócio das redes sociais são construídos de uma forma que tendem a expandir as informações, as posições, os ideais mais extremos, mais controversos, que criam mais problemas", afirmou esta quarta-feira António Guterres no Fórum Económico Mundial, que decorre em Davos, na Suíça.

"A solução não passa pela censura, mas por redesenhar o modelo de negócio e por redesenhar os algoritmos para que o lucro não tenha como base o mal", defendeu o secretário-geral das Nações Unidas.

Lamentando que as plataformas das redes sociais não sejam responsabilizadas por aquilo que é difundido, Guterres defendeu que, tal como acontece na comunicação social tradicional, as empresas devem passar a responder por aquilo que é divulgado.

"Nos 'media' tradicionais, se uma pessoa for atacada erradamente há a possibilidade de ir a tribunal. Nas redes sociais não há responsabilização", referiu.

Embora o secretário-geral da ONU admita entender o argumento das empresas de redes sociais, "que dizem que [a informação] é colocada pelas pessoas e por isso não podem ser responsabilizadas", Guterres sublinhou que "os algoritmos estão feitos de forma a amplificar certos temas" de forma preferencial.

"Quando o algoritmo amplifica, há uma responsabilidade e deve haver responsabilização, incluindo legal", defendeu, acrescentando que isso é mais premente ainda quando se trata de "falsa informação ou difamação".

Ainda assim, o líder da ONU considerou que as redes sociais permitem "contribuições fantásticas para as causas humanitárias mais nobres".

O problema, disse, é que o modelo de negócio se baseia no objetivo de "ter o maior número de interações possível e chegar ao maior número de pessoas possível".

Os líderes mundiais de vários países estão reunidos em Davos desde terça-feira para o 53º Fórum Económico Mundial, onde, até sábado, serão debatidos temas das áreas de economia e ambiente.