Portugal espera repetir este ano o crescimento do turismo acima do previsto para 2022

Turismo português gerou em receitas mais de 22 mil milhões de euros em 2022.

Portugal apresentou-se esta quarta-feira na Feira de Turismo de Madrid (FITUR), uma das maiores do mundo, com a expectativa de repetir este ano o crescimento do setor acima do que tinha sido previsto para 2022 e de captar mais turistas em Espanha.

O ano passado é já "o melhor de sempre do ponto de vista de receitas" do turismo português, com uma estimativa de mais de 22 mil milhões de euros, que comparam com os 18,4 mil milhões de 2019, o último sem qualquer impacto da pandemia de covid-19, disse esta quarta-feira aos jornalistas o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, em Madrid, na abertura da FITUR, que decorre até domingo.

"Recuperámos antes do que prevíamos", sublinhou o presidente da entidade responsável pela promoção de Portugal como destino turístico.

"Aquilo que estamos a prever para 2023 é continuar o crescimento que tivemos em 2022, obviamente, com grandes incertezas, da guerra na Ucrânia até à inflação. Mas acreditamos que estamos muito bem posicionados. Um exemplo disto é esta feira, a FITUR", acrescentou Luís Araújo, que destacou que o mercado espanhol é atualmente o segundo maior para Portugal em número de hóspedes e o quarto em termos de receitas.

Em relação a Espanha há, assim, segundo Luís Araújo, "um trabalho a fazer" para aumentar as receitas, através de "segmentos específicos" do mercado.

De um ponto de vista mais global, a estratégia é "tentar diversificar ainda mais o núcleo de mercados" que são fundamentais para o turismo português, afirmou.

Para este objetivo, uma das chaves de crescimento está nas ligações aéreas, de que o turismo português depende por causa da localização geográfica do país.

"Temos conseguido retomar as rotas que tínhamos perdido em 2020 e 2021 e estamos já com os indicadores muito próximos [aos dos anos anteriores]. Este ano, 2023, vamos ultrapassar 2019. É uma das grandes âncoras para a retoma do setor", afirmou o presidente do Turismo de Portugal.

Luís Araújo destacou que "o crescimento faz-se em todos os aeroportos" e deu como exemplo, precisamente, Espanha, país que teve ligações com os cinco aeroportos nacionais portugueses no ano passado, através da companhia aérea espanhola Iberia, "um fator ótimo de distribuição" de turistas, principalmente de mercados a que no passado Portugal não chegava, como o mexicano ou outros da América do Sul.

"O nosso papel é, em conjunto com cada um dos nossos aeroportos, e há ainda margem para crescer em muitos dos aeroportos, tentar demonstrar esta capacidade de atração para todas as regiões. Aquilo que nós entendemos é que existe obviamente um 'hub', que é Lisboa e faz esta distribuição, mas existem muitos motivos de interesse para muitos mercados para destinos como Algarve, o norte ou as ilhas", afirmou.

Cerca de 8.500 empresas de 131 países, incluindo 92 de Portugal, participam entre esta quarta-feira e domingo na Feira Internacional do Turismo de Madrid (FITUR), uma das maiores do mundo.

A representação portuguesa conta ainda, como habitualmente, com as sete regiões turísticas do país (Porto e Norte, Centro, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores), instaladas com as 92 empresas num expositor de 900 metros quadrados do Turismo de Portugal. Diversos municípios e entidades intermunicipais estão também representados em 'stands' próprios na FITUR.

A FITUR foi inaugurada esta quarta-feira pelos reis de Espanha, Felipe VI e Letizia, e na cerimónia esteve o secretário de Estado do Turismo de Portugal, Nuno Fazenda, que destacou, em declarações aos jornalistas, a importância do mercado espanhol e a "forte presença" de empresas nacionais na feira de Madrid deste ano.

"O mercado espanhol é um mercado muito importante para o nosso país, é o segundo maior mercado em dormidas e o primeiro em algumas regiões, como o Norte, Centro e Alentejo. E, nesse contexto, temos também de trabalhar vários segmentos para crescer também em valor e crescer também no interior, no território do interior de Portugal", afirmou.

O ministro da Economia, António Costa Silva, e a ministra espanhola do Turismo, Reyes Maroto, apresentam na quinta-feira, na FITUR, a estratégia de cooperação transfronteiriça entre Portugal e Espanha para o setor do turismo, que foi acordada na última cimeira ibérica, em novembro passado.

"É um reforço para desenvolver também turisticamente o interior do nosso país", sublinhou Nuno Fazenda, que considerou a região transfronteiriça "uma centralidade ibérica" que é necessário potenciar através da promoção turística, mas também do aumento e melhoria das ligações aéreas, rodoviárias e ferroviárias entre Portugal e Espanha, como está previsto, sublinhou, no âmbito de investimentos com fundos europeus dos planos de recuperação e resiliência.

O secretário de Estado manifestou-se "muito satisfeito" com a adesão de empresas e outras entidades a esta edição da FITUR, com vista à afirmação de Portugal como destino turístico no mercado espanhol.

Em paralelo, defendeu a continuidade na aposta dos mercados estratégicos para Portugal dentro e fora da Europa, onde está concentrada 80% da procura turística do país.

Neste contexto, deu como exemplo o sucesso recente da aposta nos Estados Unidos, que transformou este país no quinto com maior peso no turismo português.