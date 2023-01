Microsoft vai despedir 10 mil funcionários

Em causa está o corte de custos da empresa e o foco em propriedades estratégicas.

"Estes são os tipos de escolhas difíceis que fazemos ao longo dos nossos 47 anos de história para continuar a ser uma empresa importante neste setor que é implacável com quem não se adapta às mudanças da plataforma", disse Satya Nadella, presidente-executivo da Microsoft, numa mensagem para os funcionários.

75 mil pessoas desde 2019.

A gigante tecnológica Microsoft está a planear demitir 10 mil funcionários como forma de cortar custos e concentrar a atenção nas prioridades estratégicas, nomeadamente a inteligência artificial, revelou a empresa em comunicado citado pelo jornal britânico The New York Times.O despedimentos, que se vão iniciar na quarta-feira, representam 5% do total de trabalhadores e são as maiores realizadas na empresa em oito anos.Durante a pandemia, a Microsoft expandiu-se, tendo contratado mais deNo final de junho a empresa tinha cerca de 221 mil colaboradores.