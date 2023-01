Homem morre depois de entrar em paragem cardiorrespiratória no Porto de Sines

Homem ter-se-á sentido mal enquanto supervisionava os trabalhos de mergulho efetuados no Terminal de Granéis Líquidos.

Um homem, de 55 anos, morreu na tarde desta quarta-feira no interior do Porto de Sines.



Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional dá conta que o homem ter-se-á sentido mal enquanto supervisionava os trabalhos de mergulho efetuados no Terminal de Granéis Líquidos do porto de Sines, tendo entrado em paragem cardiorrespiratória.





O alerta para a ocorrência foi dado às 13h07 e para o local foram ativados elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Sines, bem como elementos do INEM e dos Bombeiros Voluntários de Sines.Antes da chegada dos operacionais dos Bombeiros, elementos da Administração do Porto de Sines ainda iniciaram as manobras de reanimação, com recurso a Desfibrilhador Externo Automático, ainda assim não foi possível reverter a situação. O óbito foi declarado no local pelo médico do INEM.O corpo foi transportado para o Hospital do Litoral Alentejano e o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima encontra-se a prestar apoio aos familiares e amigos da vítima.