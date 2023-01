Imagens mostram a operação que levou à detenção do ator francês ao largo dos Açores

Jean-Claude Pautot foi detido num veleiro carregado com 740 quilos de cocaína a 27 de dezembro.

Um vídeo divulgado pela Guardia Civil revelam as imagens da operação que levou à detenção de Jean-Claude Pautot, ex-ladrão que virou ator, apanhado num veleiro carregado com 740 quilos de cocaína ao largo dos Açores. A detenção do ator francês ocorreu a 27 de dezembro a "150 milhas naúticas" do arquipélago, sendo levado para Cádis, em Espanha.

A organização tinha sede em Marbella e Paris e a droga era distribuída nas províncias espanholas de Cádis e Málaga, bem como na região da Île de France, que inclui Paris e a sua área metropolitana.





Segundo o comunicado da Guardia Civil, a rede tinha duas filiais: a francesa, responsável pela distribuição de drogas, e a espanhola, responsável pelos contactos com organizações de fornecimento de drogas sediadas na Colômbia e na Venezuela.A operação terminou com a detenção de 15 pessoas e a apreensão de mais de mil quilos de cocaína, 797950 euros em dinheiro, dois veleiros, sete veículos e três armas de fogo, entre outros artigos.