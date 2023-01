Fernando Medina assina nomeação suspeita de corrupção para financiamento do PS

O ministro das Finanças, Fernando Medina, está sob suspeita de corrupção por assinar uma nomeação para financiamento do Partido Socialista.

A Polícia Judiciária efetuou buscas esta terça-feira na Câmara de Lisboa, segundo avança a

, por suspeitas de corrupção, participação económica em negócio e falsificação numa nomeação devido a uma prestação de serviços assinada em 2015 por Fernando Medina, na altura presidente da autarquia de Lisboa, e atual ministro das Finanças.

O Ministério Público acredita que o objetivo do esquema passou pela angariação de fundos em obras públicas, com subornos de empreiteiros, para o financiamento ilegal do Partido Socialista.