Preço dos medicamentos vai aumentar para evitar rutura de stock

Remédios com preço de venda até 10 euros sofrem o maior aumento. Ministro da Saúde desdramatiza.

Para “facilitar o acesso aos medicamentos e evitar situações de rutura”, o preço dos remédios vai aumentar, até um máximo de 5 por cento.



“Os medicamentos com preço de venda ao público até 10 euros têm o preço atualizado em 5% e aqueles com preços entre 10 e 15 euros serão atualizados em 2%”, refere o Ministério da Saúde.



Já os remédios com preço acima dos 15 euros terão o preço “revisto por comparação com a média dos quatro países de referência (Espanha, França, Itália e Eslovénia)”. Neste caso, sempre que o preço esteja acima da média, ocorrerá a sua redução até ao máximo de 5 por cento.

Saiba mais em Correio da Manhã.