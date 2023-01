Conselheiro de Zelensky entre as vítimas mortais em queda de helicóptero perto de Kiev

Ato de guerra não é de excluir, mas primeiros indícios apontam para um trágico acidente precipitado pelo nevoeiro denso e pela ausência de iluminação.

A queda de um helicóptero junto a uma creche em Brovary, arredores de Kiev, matou esta quarta-feira o ministro do Interior ucraniano, o vice-ministro e vários outros responsáveis governamentais. Entre as 14 vítimas mortais confirmadas até ao fim do dia desta quarta-feira contava-se pelo menos uma criança. Há ainda dezenas de feridos, entre os quais inúmeras crianças.



A ajuda pronta dos residentes evitou o avolumar de vítimas. “Vimos muitos feridos. Ouvíamos gritos e corremos para eles”, contou Hlib, de 17 anos: “Pegamos nas crianças e passámo-las por cima da vedação, para longe da creche em chamas.”

