Câmaras de videovigilância de café filmam ex-presidente da Câmara de Espinho a ser corrompido

Imagens mostraram Miguel Reis a receber um envelope das mãos do construtor Francisco Pessegueiro. Investigação sustenta que continha dinheiro.

O esquema de corrupção em Espinho funcionava às claras e sem qualquer pudor por parte dos envolvidos. Os pagamentos de ‘luvas’ eram tema de conversa ao telefone e existiam entregas de envelopes em locais públicos. Miguel Reis, então presidente da Câmara de Espinho, chegou mesmo a ser apanhado, em maio de 2022, pelas câmaras de videovigilância de um café da cidade a receber um envelope das mãos de Francisco Pessegueiro. A investigação sustenta que continha dinheiro.



Os montantes que terão sido entregues neste encontro destinavam-se a pagar favores de Miguel Reis ao construtor. Em causa estava a construção do prédio ‘19 The Avenue Suites’, que motivava várias queixas de moradores. O valor terá servido para que o então autarca do PS ignorasse as reclamações e que o embargo da obra fosse desbloqueado.



Saiba mais em Correio da Manhã.