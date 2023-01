Ministério Público congela queixa de Ana Gomes contra o Chega

Tribunal Constitucional confirma ao CM que ainda não recebeu nenhum requerimento do MP a pedir a extinção do partido.

Dois anos depois da queixa de Ana Gomes contra o Chega, o Ministério Público (MP) ainda não decidiu se irá requerer ao Tribunal Constitucional (TC) a extinção do partido liderado por André Ventura. A informação foi confirmada esta quarta-feira ao CM por fonte oficial do Palácio de Ratton, que refere que "não há nenhum processo no TC" para extinguir o Chega.



A Lei dos partidos políticos (Lei n.º 2/2003) estipula que o TC decreta, a requerimento do MP, a extinção judicial de partidos políticos qualificados como "partido armado ou de tipo militar, militarizado ou paramilitar, ou como organização racista ou que perfilha a ideologia fascista" . Este foi o argumento usado pela antiga eurodeputada socialista na participação que fez chegar à Procuradoria-Geral da República (PGR), em fevereiro de 2021.

