Acumular subsídio de desemprego com salário vai ser permitido

Medida para incentivar o regresso dos desempregados ao mercado de trabalho vai entrar em vigor no segundo semestre de 2023.

A medida para incentivar o regresso dos desempregados ao mercado de trabalho vai entrar em vigor no segundo semestre de 2023, anunciou esta quarta-feira a ministra do Trabalho no final da concertação social, onde apresentou a proposta aos parceiros sociais.



A ideia é o trabalhador aceitar um salário abaixo do valor do subsídio de desemprego e continuar a receber parte deste para compensar.

