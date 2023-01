"Ataques a Paris": Filme sobre atentados na capital francesa chega às salas de cinema

Obra mostra a investigação que se sucedeu nos cinco dias posteriores aos ataques.

Corria o dia 13 de novembro de 2015 quando Paris se viu, subitamente, abalada por uma série de atentados, entre eles o famoso ataque à sala de espetáculos Bataclan. O filme ‘Ataques a Paris’, que conta tudo sobre o dia mais negro da capital francesa e as respetivas investigações (que decorrem nos cinco dias que se seguiram), chega agora às salas de cinema.



“Qualquer pessoa com um comportamento estranho nas últimas 24 horas deve ser detida”, começa por emitir, em jeito de alerta, a polícia francesa, então ainda muito pouco ciente dos caminhos a seguir. A história é toda ela inspirada em factos reais e montada num enredo emotivo e visceral, sem, no entanto, mostrar quer imagens dos atentados quer das vítimas - 130 pessoas morreram e várias centenas ficaram feridas.

