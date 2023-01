Nevão no Norte e Centro do País deixa cinco mil alunos sem escola

A partir de domingo os dias vão estar soalheiros, mas as noites serão gélidas.

Mais de cinco mil alunos do Norte e Centro do País ficaram esta quarta-feira retidos em casa e não foram à escola devido à neve que cortou dezenas de estradas na região.



Vila Real e Bragança foram os distritos mais afetados, mas a neve também causou transtornos no Minho, no Norte do distrito de Viseu e na serra da Estrela.

Saiba mais em Correio da Manhã.