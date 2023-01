Ex-eurodeputado detido no ‘Qatargate’ assina acordo para contar tudo sobre rede corrupta

Antonio Panzeri assinou um acordo com a Justiça para pena reduzida em troca de revelar implicados.

O ex-eurodeputado italiano Pier Antonio Panzeri, detido em dezembro no âmbito do chamado ‘Qatargate’, assinou um acordo para redução da pena ao abrigo do qual promete revelar o que sabe sobre a rede corrupta que recebia subornos do Qatar e de Marrocos para manipular decisões no Parlamento Europeu.



A consultora fiscal de Panzeri, Monica Rossana Bellini, foi já detida em Itália, devendo ser extraditada para a Bélgica para responder por crimes de associação criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro.

