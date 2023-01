Pai suspeito de matar filho com golpe de sachola na cabeça em Sátão

Relação difícil quando ambos consumiam bebidas alcoólicas. Polícia Judiciária ainda investiga os contornos da morte de João Pedro Gomes.

João Pedro Gomes, 38 anos, estava caído no pátio da casa que partilhava com o pai, em Silvã de Baixo, Sátão. Num primeiro momento, o pai terá colocado um lençol por cima do homem para o cobrir do frio, pois pensava que estaria a dormir. Mas acabou por dar o alerta aos bombeiros a relatar uma paragem cardiorrespiratória. O socorro chegou pelas 09h30 de terça-feira, mas o homem estava já morto. O pai é suspeito de ter dado um golpe de sachola na cabeça do filho, matando-o.



A vítima, desempregada, apresentava um golpe profundo na cabeça e a GNR foi chamada a investigar. João terá sido agredido ainda no interior da habitação e ter-se-á arrastado até ao pátio. A sachola foi encontrada com sangue pelos inspetores da PJ que assumiram a investigação.



Saiba mais em Correio da Manhã.