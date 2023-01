Jovem que assassinou homem durante o Carnaval de Torres Vedras diz não se recordar do crime

Bruno Romão confessou o crime, mas alega que teve um “apagão na memória”. Vítima ainda disse a amigo: “O puto já me matou”.

“O puto já me matou” foi a última frase que Pedro Silva, de 32 anos, disse antes de morrer, atingido com uma facada no coração. Quem o revelou, esta quarta-feira na primeira sessão do julgamento do homicida, foi uma das pessoas que assistiram ao crime ocorrido no Carnaval do ano passado, em Torres Vedras.



Bruno Romão confessou o crime, mas diz que teve um “apagão na memória”, provável resultado da grande quantidade de álcool e droga que consumiu naquela noite.



