Mulher violada e agredida pelo companheiro salta de janela para escapar à morte

Cadastrado, conhecido pela alcunha de ‘Chino’, estava em liberdade condicional após oito anos preso.

Durante uma hora, movido por ciúmes, D.C., de 42 anos, torturou e ameaçou de morte a mulher com quem manteve uma curta relação amorosa, em Vila Verde. No apartamento onde a vítima vivia com três filhos menores, apertou-lhe o pescoço até a mulher desmaiar. Chegou a encostar-lhe uma faca ao pescoço e a proferir ameaças de morte. Violou-a, arrastou-a pelos cabelos e deu-lhe vários pontapés na cara e no corpo. Desesperada, a mulher de 35 anos saltou do 2.º andar para escapar à morte.



O crime aconteceu a 18 de março do ano passado, em Vila Verde, duas semanas após a mulher ter sido violentamente agredida à frente do filho de 15 meses, que chorava convulsivamente.



Saiba mais em Correio da Manhã.