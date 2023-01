Cerca de 20 pessoas detidas em operação de combate ao tráfico de droga em bairro de Lisboa

Operação no Bairro Quinta do Loureiro envolve o cumprimento 18 mandados de busca domiciliária.

Cerca de 20 pessoas foram detidas em flagrante na operação de combate ao tráfico de droga que a PSP está esta quinta-feira a desenvolver no Bairro da Quinta do Loureiro, em Lisboa.

Segundo disse à Lusa o comissário André Teixeira, da PSP, algumas pessoas foram detidas em flagrante a vender droga na via pública e outras no interior das habitações, durante a operação relacionada com um processo de inquérito por tráfico de droga que dura há seis meses.

O responsável adiantou também que foram apreendidos vários tipos de droga, sem conseguir ainda precisar a quantidade, remetendo para o final da manhã os dados de balanço da operação. Foram igualmente apreendidas armas de fogo.

Os detidos serão presentes a juiz na sexta-feira.