Comandantes dos bombeiros de Macedo de Cavaleiros acusados de desviar 63 mil euros

Dois comandantes dos Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros foram acusados pelo Ministério Público dos crimes de peculato, falsificação de documento agravado e abuso de poder.





Os factos terão ocorrido entre 2012 e 2014 e referem-se à apropriação indevida de mais de 63 mil euros transferidos para a corporação pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O MP diz que João Venceslau, atual comandante, e Rómulo Pinto, ex-segundo comandante do CDOS de Bragança, “adulteraram as folhas de registo de assiduidade dos bombeiros e as listagens comunicadas àquela entidade".