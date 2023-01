Correio da Manhã regista expressiva subida de vendas desde que chegou às bancas com novo grafismo

Jornal diário mais vendido do País registou aumentos médios de vendas superiores a 25%. Grande procura nas cidades do Porto, Braga e Aveiro.

Até ao próximo dia 2 de fevereiro, os leitores do Correio da Manhã têm a oportunidade de adquirir o seu jornal, de segunda a quinta-feira por apenas um euro, mediante a apresentação dos cupões/ selo publicados na penúltima página do CM aos sábados e domingos. Os próximos cupões serão distribuídos nos fins de semana de 21 e 22 de janeiro e de 28 e 29 janeiro. Para usufruir do desconto basta recortar o dia correspondente à edição que pretende comprar e entregar nos pontos de venda aderentes.

registou uma expressiva subida de vendas em todo o País desde que chegou às bancas com novo grafismo, no passado dia 9 de janeiro.Este aumento é mais significativo na região Norte, onde as vendas em banca subiram 26% no período compreendido entre 9 e 14 de janeiro. Se contabilizada apenas a cidade do Porto, a subida foi de 33%.Braga e Aveiro registaram um crescimento de 26% e 23%, respetivamente, traduzindo igualmente este reforço da procura doa norte.Já na zona Centro registou-se uma subida de 13% nas vendas em banca, tendo o distrito de Castelo Branco alcançado o valor mais expressivo: 18%. Seguem-se as regiões Sul e de Lisboa e Vale do Tejo, ambas com mais 10% de média de venda diária. Se analisada a cidade de Lisboa isoladamente, as vendas dosubiram 11%.A nova imagem do jornal, fruto de uma profunda renovação gráfica, tem sido um dos fatores mais referidos pelos leitores (ver caixa) para justificar o maior interesse pela publicação. A novidade nem sequer passou despercebida ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que também falou sobre o novo grafismo: "Muito simples e de comunicação direta, para sublinhar que o importante são as notícias."Outro argumento que tem feito o jornal esgotar em muitos pontos de venda do País é a publicação, diária, da coleção ‘44 Roteiros Autênticos de Portugal’. Dividida por 20 fascículos de norte a sul do País e ilhas, a coleção divulga o melhor que o nosso país oferece: restaurantes e gastronomia, trilhos e natureza, genuínas tradições, produtos típicos e locais para relaxar e descansar.