Bombista que tentou explodir um camião de combustível no Aeroporto de Brasília entrega-se à polícia

O bolsonarista radical Alan Diego dos Santos, envolvido na tentativa de explodir um camião de combustível no Aeroporto de Brasília na véspera de Natal, em protesto contra a eleição de Lula da Silva, entregou-se à polícia em Comodoro, no estado de Mato Grosso, após pressão das autoridades.Foi Alan quem colocou a bomba sob o camião que ia abastecer aviões, só não tendo ocorrido uma tragédia porque o motorista do pesado percebeu algo estranho e chamou a polícia.

Outro envolvido no atentado frustrado, George Washington de Oliveira, que montou o explosivo e o entregou a Alan, também já está preso.