Um morto e dezenas de feridos espezinhados na entrada de um estádio do Iraque

Milhares de adeptos sem bilhete tentaram forçar os portões do estádio na tentativa de assistirem ao jogo entre o Iraque e a seleção de Omã.

Uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas no exterior do estádio de futebol em Bassóra, Iraque, onde deve decorrer esta quinta-feira a final da Taça do Golfo, disseram fontes médicas e policiais.

Milhares de adeptos sem bilhete tentaram forçar os portões do estádio da cidade do sul do Iraque na tentativa de assistirem ao jogo entre a equipa iraquiana e a seleção de Omã marcada para as 19h00 (16h00 em Lisboa).

"Há um morto e dezenas de feridos ligeiros", disse uma fonte médica que pediu anonimato.

Um responsável do Ministério do Interior iraquiano confirmou o balanço explicando "que muitas pessoas foram espezinhadas" por causa do número excessivo de adeptos, sobretudo pessoas sem bilhete de entrada, e que se reuniram desde as primeiras horas da manhã no exterior do estádio.

De acordo com um fotógrafo da Agência France Press que se encontra no interior do complexo desportivo, os portões estavam fechados quando ocorreu a entrada forçada da multidão.

De acordo com o mesmo repórter ouviram-se as sirenes de muitas ambulâncias enviadas para o local.

O Iraque, país afetado por várias décadas de conflitos e sanções, empenhou-se na realização da 25ª Taça do Golfo de Futebol.

A última vez que o país organizou a Taça do Golfo foi em 1979.

Mesmo assim, os primeiros problemas logísticos marcaram a cerimónia de abertura, há duas semanas, quando milhares de pessoas com bilhete tentaram entrar no estádio que já estava lotado de pessoas sem entrada oficial.

O torneio reúne oito países: Iraque, Kuwait, Omã, Arábia Saudita, Bahrein, Qatar, Iémen e Emirados Árabes Unidos.

A final está marcada para esta quinta-feira.