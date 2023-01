Roer as unhas é um problema para quem quer ser assistente de bordo na TAP

Seleção das candidaturas é feita através da análise curricular e "verificação dos requisitos mínimos exigidos".

Se rói as unhas e o seu sonho é 'trabalhar nas nuvens', tem de pensar em deixar de fazê-lo. A TAP está a reforçar a equipa de assistentes de bordo e comissários e os interessados devem submeter as candidaturas até ao dia 1 de fevereiro no site da companhia aérea.



Um dos requisitos da companhia aérea é a "ausência de onicofagia" que significa que os candidatos não podem roer as unhas.





, ainda, dominar outras línguas para além do inglês.





verificação dos requisitos mínimos exigidos", pode ler-se no site

A companhia aérea destaca ainda que para concorrer aos lugares é preciso ter entre 1,60 e 1,90 metros, "uma apresentação adequada e cuidada" e "ausência de tatuagens e piercings em zonas visíveis" e também saber nadar sem a ajuda de boias ou "outros dispositivos".Outros requisitos que constam na candidatura são ter capacidade para trabalhar em equipa, proatividade, dinamismo, boa interação pessoal, eficácia de comunicação, elevada resistência ao stress e sentido de responsabilidade de organização, não ser fumador eA seleção das candidaturas é feita através da análise curricular e "