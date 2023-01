Ator Julian Sands está desaparecido após caminhada em serra na Califórnia

Britânico participou em séries como "24", "Dexter" ou "Smallville".

O ator britânico Julian Sands está desaparecido há seis dias, avança a agência Reuters.



Julian Sands de 65 anos





onde, nas últimas quatro semanas, já morreram duas pessoas.

, terá desaparecido enquanto fazia uma caminhada na serra de San Gabriel, no monte San Antonio, a norte de Los Angeles, na Califórnia,O ator terá sido visto pela última vez na sexta-feira, a 13 de janeiro, data em que a família deixou de o conseguir contactar.

"Devido aos riscos de avalanche e às condições do trilho, as equipas de terra foram retiradas da montanha na noite de sábado", porém as buscas decorrem com recurso a "helicóptero e drones", refere a polícia.

