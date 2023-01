Governo catalão diz haver "oportunidade histórica" para referendo legal sobre independência

Pere Aragonès defendeu que o Governo espanhol "deve abrir esta nova fase para construir uma solução pelo lado da política".

O presidente do governo da região espanhola da Catalunha, Pere Aragonès, defendeu esta quinta-feira que há "uma oportunidade histórica" neste momento para fazer um referendo sobre a independência catalã acordado com o executivo de Espanha.

"O Estado espanhol deveria aproveitar esta ocasião histórica para dar uma solução democrática que permita aos cidadãos decidir o futuro, como fez o Reino Unido com a Escócia ou o Canadá com o Quebec", defendeu Aragonès num artigo com o título "Independência da Catalunha: um acordo transparente deve estabelecer as bases e as condições para a organização de um referendo", publicado esta quinta-feira no portal do jornal francês Le Monde , coincidindo com a realização, em Barcelona, da cimeira anual entre Espanha e França.

Pere Aragonès defendeu que o Governo espanhol "deve abrir esta nova fase para construir uma solução pelo lado da política, um avanço democrático no quadro europeu", e acrescentou que "não o fazer ou atrasá-lo seria um grave erro".