Cremilda Medina apresenta o tema "Serenata" ao vivo

Morna na voz da cantora de São Vicente, num concerto com coladeira e funaná para dançar.

A cantora cabo-verdiana Cremilda Medina, vai estar em Lisboa esta sexta-feira, 20 de janeiro, para um concerto no B.Leza. Uma noite em que Cremilda vai interpretar temas que fizeram parte do início do seu percurso em Cabo Verde.

A artista que gravou o seu primeiro disco, "Folclore", em 2017, tem partilhado o palco com vários nomes da música cabo-verdiana, entre eles Morgadinho, Maria Alice, Mirri Lobo, ou Tito Paris, com quem gravou o tema "Nôs Morna".

Premiada e reconhecida internacionalmente, Cremilda está prestes a lançar um novo disco. Será ainda no primeiro trimestre deste ano e um dos singles já está disponível, "Serenata". O tema será apresentado em palco pela primeira vez num concerto marcado pelo estilo musical com que a cantora muito se identifica, a morna, e muita música para dançar ao ritmo da coladeira e funaná, sem faltar um Kola Son Jon, que a cantora do Mindelo interpretará com o tema "Ondas de Canal".