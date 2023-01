SportTV garante transmissão de jogos de Cristiano Ronaldo no Al Nassr

Internacional português deve estrear-se no campeonato domingo, diante do Al-Ettifaq.

A SportTV anunciou esta quinta-feira que garantiu os direitos de transmissão da Liga Saudita, pelo que será possível assistir em Portugal aos jogos de Cristiano Ronaldo no Al Nassr.O craque português deve estrear-se no campeonato domingo, diante do Al-Ettifaq, na 14.ª ronda da prova, uma partida agendada para as 17h30 (de Portugal Continental).Entretanto, CR7 participa esta quinta-feira (17h00) num particular com o PSG, numa equipa que integra um combinado de jogadores do Al Nassr e do Al Hilal.