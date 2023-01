Mulher ferida com gravidade ao ser atropelada por autocarro em Lisboa

Vítima foi assistida no local pelo INEM.

Uma mulher de 64 anos ficou gravemente ferida, esta quinta-feira, ao ser atropelada por um autocarro em Lisboa.O acidente aconteceu na Rua Primeiro de Maio, no Largo do Calvário. A vítima foi assistida no local pelo INEM.O alerta foi dado para a PSP às 14h50.