Valor de referência do Complemento Solidário para Idosos atualizado em 600 euros

Valor do CSI tem em conta "a evolução dos preços, o crescimento económico e a distribuição da riqueza", pode ler-se na portaria publicada.

O valor do Complemento Solidário para Idosos (CSI) foi atualizado em 600 euros, fixando-se o valor de referência para 2023 em 5.858,63 euros, segundo uma portaria publicada esta quinta-feira que obriga à reavaliação dos recursos dos titulares da prestação.

"[...] O valor de referência do CSI é objeto de atualização periódica tendo em conta a evolução dos preços, o crescimento económico e a distribuição da riqueza, pelo que se procede à atualização do valor de referência para 2023 em 600 euros, de modo a convergir com o valor do limiar de pobreza. Determina-se, igualmente, a reavaliação oficiosa da condição de recursos do titular da prestação", lê-se na portaria esta quinta-feira publicada em Diário da República.

O novo valor de referência tem efeitos a 01 de janeiro de 2023, "aplica-se às relações jurídicas prestacionais em curso, e determina a reavaliação oficiosa da condição de recursos do titular do complemento e o recálculo da prestação".