TAP vai fazer auditoria externa a pagamentos e indemnizações

A TAP vai fazer uma auditoria externa e independente a pagamentos e indemnizações atribuídos a trabalhadores e administradores da empresa, avança a CNN Portugal.



A informação surge após ter sido tornado público o caso da ex-administradora da TAP Teresa Lopes, que recebeu uma indemnização de mais de um milhão de euros.



O caso soma-se ao da ex-secretária de Estado do Tesouro Alexandra Reis, que, conforme o Correio da Manhã noticiou em primeira mão, recebeu uma indemnização de 500 mil euros por cessação antecipada do cargo de administradora executiva. A polémica em torno do caso levou à demissão da secretária de Estado, do ministro da Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e do seu secretário de Estado, Hugo Mendes.