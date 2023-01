Fernanda Câncio entre os jornalistas que o Diário de Notícias quer despedir

Global Media Group justifica saídas com redução de “custos fixos”. Sindicato diz-se perplexo.

Fernanda Câncio, grande repórter do Diário de Notícias, integra a lista de jornalistas que a administração do Global Media Group quer despedir. Além da antiga namorada do ex-primeiro-ministro José Sócrates, a dispensa envolve, pelo menos, mais duas grandes repórteres e um gráfico do diário centenário.Esta quarta-feira, fonte sindical do GMG confirmou à agência Lusa que a redação do DN reuniu para debater o futuro do jornal, face ao anúncio da saída de mais quatro funcionários. Segundo a delegada sindical do jornal, Valentina Marcelino, Global Media justifica a medida com a necessidade de cortar "custos fixos". Além do DN, o grupo de média detém ainda os portuenses Jornal de Notícias e O Jogo e a rádio TSF, entre outros títulos.Já esta quinta-feira, o Sindicato dos Jornalistas (SJ), citado pela Lusa, criticou o despedimento e manifestou-se "perplexo com a sistemática prática da administração do Global Media Group em diminuir os quadros nas empresas que detém"."Depois de, em julho de 2022, ter sido aberto um período para negociação de rescisões amigáveis e voluntárias na TSF, Jornal de Notícias, Diário de Notícias e O Jogo, a redação do DN foi de novo confrontada, este mês, com o anúncio de que três jornalistas grandes repórteres e um gráfico foram convidados a rescindir os seus contratos sob o argumento de reduzir os custos fixos", pode ler-se num comunicado sindical. Esta medida, afirma o sindicato, "contradiz a promessa que foi feita sobre um reforço de recursos humanos para aquela redação" e, acrescenta o SJ, "não haverá substituição de profissionais com o mesmo grau de experiência". Segundo o sindicato, estes quatro profissionais não tinham manifestado interesse em aderir ao programa de rescisões voluntárias apresentado no ano passado.